Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале

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Женщина, пожаловавшаяся на принудительную стерилизацию в "Уктусском пансионате" в Екатеринбурге, была прооперирована по медицинским показаниям. Об этом сообщил начальник управления демографического развития и соцобслуживания министерства социальной политики Илья Илларионов.

"То, что касается медицинской составляющей, в личном деле содержится выписка из гинекологического отделения поликлиники № 20 о том, что в 2008 году проведена хирургическая стерилизация по медицинским показаниям", – цитирует РИА Новости слова Илларионова.

Он отметил, что получение медицинской помощи в стационаре происходит только после добровольного согласия. Илларионов также подчеркнул, что не получал ранее сообщений от пациентов о принуждении к медицинским процедурам.

Директор "Уктусского пансионата" в Екатеринбурге Ирина Верхоланцева, в свою очередь, заявила, что с 2006 года данную процедуру с письменного согласия прошли 15 пациентов, из которых четыре человека являются недееспособными.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пациентка пансионата рассказала о принудительной стерилизации, потому что якобы в учреждении было запрещено держать детей. После данного видео министерство соцполитики и правоохранительные органы организовали проверку.

