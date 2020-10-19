В Москве задержали сиделку, истязавшую 90-летнюю пенсионерку в беспомощном состоянии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная полиция задержала женщину, подозреваемую в том, что, работая сиделкой в Москве, она истязала 90-летнюю пенсионерку, сообщает ТАСС.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 50-летний москвич. Он предположил, что его 90-летняя бабушка подвергается истязаниям со стороны сиделки.

В результате проверки информация подтвердилась. Полицейские задержали подозреваемую в квартире на Мичуринском проспекте. Они установили, что 42-летняя сиделка долгое время систематически избивала свою подопечную, которая находилась в беспомощном состоянии и не могла попросить о помощи. Возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

Ранее органы опеки Москвы запустили проверку в отношении приемной семьи 4-летней девочки. У ребенка ранее обнаружили следы истязаний.

По версии следствия, о происшествии впервые рассказали сотрудники детского сада в Бутырском районе столицы. Они нашли на теле ребенка ссадины, причем сама девочка указала, что ее поранил один из родителей.