Twitter добавит возможность публикации исчезающих сообщений

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Администрация Twitter вводит на своей платформе новую функцию "флитов" (Fleets) – сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации. Об этом сообщает ТАСС.

В компании объяснили, что работать "флиты" будут так же, как и обычные публикации, то есть их можно сопроводить любым текстом, не нарушающим правила сайта, и медиаконтентом. Кроме того, в исчезающих сообщениях можно будет вести онлайн-трансляции и добавлять к ним стикеры.

Функцию протестировали в Бразилии, Италии и Индии. В ближайшее время обновление получат пользователи мобильных версий Twitter на платформах iOS и Android.

Ранее сообщалось, что пользователи Instagram получат новую функцию работы с сообщениями. Она получила название Vanish Mode и подразумевает, что сообщения в переписке будут в определенный момент удалены.

