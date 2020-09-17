Сэмюэл Л. Джексон научил поклонников ругаться на 15 языках

19:28
Фото: скриншот видео twitter.com/SamuelLJackson
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон опубликовал в Twitter видеоролик, на котором он ругается на 15 языках.
Джексон зачитал нецензурные реплики на баскском, вьетнамском, украинском, непальском, ямайском, креольском, исландском, гаитянском, чешском, каталанском, тайском, на бразильском варианте португальского, суахили, маори, бемба и эсперанто.
Ролик является обещанием, которое актер выполнил взамен на то, что его поклонники зарегистрировались для голосования на выборах в США.
Считается, что он довольно часто ругается на экране. Недавнее исследование выявило, что Джексон за всю свою карьеру выругался 301 раз, заняв третье место. Первое досталось Джону Хиллу (фильм "Волк с Уолл-Стрит") с выраженной бранной лексикой 376 раз.
Ранее сообщалось, что Сэмюэль Л. Джексон вошел в десятку актеров, которые играли злых персонажей в кино. На первом месте оказался американский актер Роберт Де Ниро. На его счету 19 таких ролей.
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