Как отрезал: треть россиян не умеют говорить без мата

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование о чистоте русского языка. Результаты опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.
Треть россиян (36 процентов) ежедневно используют в повседневной жизни профессиональный сленг. Четверть россиян (23 процента) каждый день употребляет в своей речи интернет-сленг и язык социальных сетей. Также наши сограждане стали чаще использовать в своей повседневной речи пословицы и крылатые выражения (21 процент), цитаты из произведений искусства (18 процентов). Иностранные слова в своей речи стали употреблять чаще, их используют 19 процентов людей.
Что касается ненормативной лексики, то без нее не могут обойтись в своей речи 37 процентов россиян. Социологи отмечают, что в 2008 году ежедневно матерились 44 процента населения. При этом по мнению 68 процентов россиян, русский язык нужно оберегать и бороться за его чистоту.
В мае 2018 года одно из столичных московских агентств составило рейтинг "самых матерящихся городов" России. Согласно исследованию, чаще остальных россиян ругаются матом жители Перми, Воронежа и Иваново. Также в ТОП-10 вошли Тамбов, Оренбург, Кемерово, Брянск, Липецк, Челябинск и Ростов-на-Дону. Культурная столица России занимает 23 строчку. А самой сдержанной в плане ругательств оказалась Казань.
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