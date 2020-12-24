Галкин опроверг слухи о выдвижении Пугачевой в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Шоумен Максим Галкин опроверг слухи о выдвижении певицы Аллы Пугачевой в депутаты Госдумы, сообщает "Газета.ру".
"Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу, а во-вторых, даже если собираются, хочу сказать: Алла ни в каких выборах участия принимать не будет и ни в какую Госдуму идти не собирается", – заявил Галкин.
Ранее в СМИ появилась информация, что сейчас формируется список артистов, спортсменов, телеведущих, которые пойдут на выборы в Госдуму в 2021 году. Сообщалось, что переговоры ведутся с Анатолием Вассерманом, Валерией, Аллой Пугачевой, Павлом Волей и футболистом Игорем Акинфеевым.
Позднее супруг Валерии Иосиф Пригожин также заявил, что певица не собирается выдвигать свою кандидатуру в качестве депутата Госдумы, уточнив, что об этой информации они впервые слышат.
Депутатские кресла в Госдуме могут занять артисты
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