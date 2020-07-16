Сергей Шнуров баллотируется на выборы в Госдуму в 2021 году – Титов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Музыкант Сергей Шнуров баллотируется на выборы в Госдуму в 2021 году, сообщает ТАСС.

О решении музыканта рассказал лидер Партии роста Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинск.

"На выборы в Госдуму он точно идет", – отметил Титов про намерение Шнурова.

Сергей Шнуров – лидер музыкальной группировки "Ленинград", основанной в 1997 году. Спустя 22 года существования группы было объявлено о ее последнем туре.

А уже в начале 2020 года Шнуров вошел в ряды Партии роста. Сам музыкант отметил, что с ним будет "явно веселее".