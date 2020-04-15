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Культура

16:18

Шнуров назвал шуткой слова о своем заражении COVID-19

культура

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Музыкант Сергей Шнуров назвал шуткой слова о том, что он заразился коронавирусом.

"Еще ни один вирус не отменял права человека на шутливую беседу и разговор ни о чем. Заявления о болезни делаются официально, а не в прямом эфире Instagram", – рассказал он. Музыкант отметил, что, если заболеет, непременно об этом напишет.

"Всем, конечно, страшно за мою жизнь и здоровье. Спасибо за то, что даже юмор, касающийся меня, вы воспринимаете со всей серьезностью", – добавил Шнуров.

Он сообщил, что "болеет коронавирусом" во время прямого эфира в Instagram-аккаунте футболиста Александра Кержакова. "Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом", – сказал певец.

По словам Шнурова, сейчас он находится на своей даче в Санкт-Петербурге.

Ранее концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох сообщил, что певицу вывели из искусственной комы.

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