Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину вывели из искусственной комы. Об этом сообщил Москве 24 ее концертный директор Сергей Горох.

"Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой", – сказал директор.

7 апреля глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что певица находится в медикаментозной коме и ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В этот же день сообщалось, что певица находится на лечении в стационаре с диагнозом "пневмония". Тест 70-летней артистки показал отрицательный результат на коронавирус. Госпитализацию подтвердил сын Бабкиной Данила Заседателев, но подробностей не уточнил.

