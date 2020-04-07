Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме – депутат

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Певица Надежда Бабкина находится в медикаментозной коме. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил РИА Новости актер, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он пояснил, что медикаментозная кома – это техническая вещь. В кому приводят для того, чтобы перевести на искусственное дополнительное медицинское обслуживание без сбоев.

Ранее сообщалось, что певица находится на лечении в стационаре с диагнозом "пневмония". Тест 70-летней артистки показал отрицательный результат на коронавирус.

Накануне муж Бабкиной Евгений Гор опроверг госпитализацию супруги. По его словам, певица сидит дома и занимается хозяйством.

Госпитализацию подтвердил сын Бабкиной Данила Заседателев, но подробностей не уточнил. По словам знакомых пары, недавно Бабкина вместе с мужем была в США.