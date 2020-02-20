Шнуров вошел в ряды Партии роста
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом Партии роста, сообщает "Газета.ру".
Сам музыкант отметил, что с ним будет "явно веселее". Решение огласил лидер партии Борис Титов на встрече с руководителями региональных отделений.
Отмечается, что присутствующие одобрили решение и встретили Шнурова громкими аплодисментами.
Ранее музыкант обратил внимание на экологическую ситуацию в Красноярске. Выбросы многочисленных заводов затянули город. На место отправилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Также 26 января Шнуров выступил на студенческом фестивале предпринимательства, который состоялся во Дворце спорта "Мегаспорт".