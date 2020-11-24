Павел Прилучный рассказал, что восстанавливается после операции

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Павел Прилучный, которого накануне госпитализировали в Москве, заявил, что восстанавливается после операции. В скором времени он планирует возвращение к нормальной жизни, говорится на странице артиста в Instagram.

Ранее СМИ сообщали, что он попал в больницу с переломом черепа. Прилучный сам пришел в медучреждение и объяснил врачам, что ударился при падении.

"Ну давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, все идет хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни", – сообщается в публикации актера.

Также Прилучный поблагодарил врачей, помогающих ему в восстановлении, и отметил их профессионализм.

"Отдельное большое спасибо моим поклонникам – ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда", – пишет артист.

Сотрудники полиции начали проверку после инцидента с актером. Сам он заявление в правоохранительные органы не писал.