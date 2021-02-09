Пашаев заявил, что Ефремов не искал свидетелей по своему делу

20:19
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, самостоятельно не искал свидетелей по своему делу. Об этом сообщил его бывший адвокат Эльман Пашаев подчеркнув, что он не пытался ввести суд в заблуждение. Об этом пишет ТАСС.
"Я не знаю, что сказал Ефремов на допросе. Но сам актер свидетелей не искал, он сидел дома. С помощью разных способов искал их я. И никакие это не лжесвидетели: я ходатайствовал перед судом о приобщении данных биллинга их мобильных телефонов. Зачем мне вводить суд в заблуждение? Но другой вопрос, что суд мне отказал", – сказал адвокат.
В беседе с агентством представитель потерпевших Александр Добровинский рассказал, что от показаний обвиняемых в деле о лжесвидетелях будет зависеть многое.
"От их показаний будет зависеть, кого следствие определит виновным во всей этой истории со лжесвидетельством. Но, как я уже говорил, с правосудием шутить нельзя, и данное дело лишь тому пример", – сказал адвокат.
В СМИ ранее появилась информация, что на допросе Ефремов говорил о причастности Пашаева к подкупу свидетелей.
В ноябре стало известно, что в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела о лжесвидетельстве. Также в Следственный комитет обратилась гражданская жена Сергея Захарова с просьбой проверить семью погибшего на предмет дачи ложных показаний.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
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