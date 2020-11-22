СК проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство

20:43
Фото: ТАСС/Роман Канащук
Следственный комитет РФ проведет проверку по факту возможного лжесвидетельствования по делу актера Михаила Ефремова со стороны семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
В правоохранительные органы обратилась гражданская жена жертвы ДТП, Ирина Стерхова. Она подозревает семью курьера в лжесвидетельстве.
"По ее мнению, они давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время", – заявил адвокат Стерховой Вадим Никулин.
По словам юриста, его подзащитная не согласна с тем, что семья Захарова никогда не знала Стерхову, а также с тем, что погибший якобы жил со своей законной супругой.
Один из адвокатов Михаила Ефремова Андрей Алешкин допустил, что если будет доказан факт лжесвидетельства, то показания семьи Захарова нельзя будет считать достоверными. В таком случае, и приговор артисту будет несостоятелен.
Ранее сообщалось, что в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела о заведомо ложных показаниях. Производство рассмотрят по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
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