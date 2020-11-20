Пашаев заявил о давлении на предполагаемых лжесвидетелей по делу Ефремова

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Эльман Пашаев, лишенный статуса адвоката из-за дисциплинарных проступков в ходе процесса над актером Михаилом Ефремовым, заявил, что не поддерживает связь со свидетелями, уличенными в даче ложных показаний. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я предупреждал свидетелей, и когда общался с ними, и непосредственно в суде, что давать надо только правдивые показания. Конечно, на них теперь будут оказывать давление. У меня нет с ними связи", – заявил юрист.

По словам Пашаева, к нему по вопросу уголовного дела в отношении свидетелей никто не обращался.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела о даче заведомо ложных показаний.

По словам представителя правоохранительных органов, следствие изучило материалы от прокуратуры и установило достаточные основания для уголовного процесса. Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

