Потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска о возмещении морального вреда

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова приняли решение отказаться от иска о возмещении морального вреда к актеру. При этом на заседание они не прибыли, сообщает пресс-служба Хамовнического районного суда столицы.

"Стороной истцов заявлено ходатайство об отказе от исковых требований", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство стороны потерпевших об отказе от исковых требований.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

В ноябре стало известно, что в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела о лжесвидетельстве. Также в Следственный комитет обратилась гражданская жена Сергея Захарова с просьбой проверить семью погибшего на предмет дачи ложных показаний.

