Правозащитник рассказал, вернется ли Михаил Ефремов в Москву

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал Москве 24, при каких обстоятельства осужденного актера Михаила Ефремова могут вновь доставить в столичное СИЗО.

Ранее СМИ сообщили о том, что артист, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре столицы, этапирован из московского СИЗО-5 "Водник" обратно в исправительную колонию в Белгородской области, где он продолжит отбывать наказание.

Как стало известно, в Москву Ефремова доставляли для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях. Также актер подал кассацию на решение по его собственному делу.

"Я предполагаю, что он проходит по делу как свидетель, учитывая, что его отправляют обратно в Белгород. На практике подозреваемых обычно отправляют в СИЗО. Так вот, если он останется в ранге свидетеля по этому делу, то его, скорее всего, оставят там, в Белгороде, он будет участвовать в суде по видеосвязи", – рассказал Мельников.

По его словам, как правило, со свидетелями поступают именно так. Однако, учитывая резонансность дела и личность Ефремова, его могут и доставить в Москву на период судебных заседаний.





Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Если Ефремову решат, так сказать, изменить статус, то есть сделать его подозреваемым, тогда его должны будут доставить в следственный изолятор по месту проведения следствия. В таком случае суды будут проходить с его участием. И находиться в столичном СИЗО он будет до момента рассмотрения апелляции по вынесенному приговору.

Что касается рассмотрения кассационной жалобы самого Ефремова на приговор ему по делу о смертельном ДТП, как правило, заключенные присутствуют на таких заседаниях по видеосвязи из мест отбывания наказания, отмечает Мельников. Однако при желании Ефремов может присутствовать на суде лично.

"Если его адвокаты либо он сам напишут заявление о личном участии в судебном заседании, то, по идее, отказать ему в этом праве не смогут", – заявил Мельников.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания до семи с половиной лет.

Также 20 ноября прошлого года были возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, по версии следствия, давших в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Свидетелей допросили на этом процессе по ходатайству экс-адвоката актера Эльмана Пашаева.

Андрей Гаев и Александр Кобец говорили, что первыми были у автомобиля актера в момент аварии. Очевидцы заверяли суд, что за рулем машины был не Ефремов.

Кроме того, свидетель Теван Бадасян сказал, что за два часа до происшествия заметил, как в припаркованный у бара джип Ефремова сел другой человек.

Как сообщили СМИ, во время допроса Михаил Ефремов заявил, что экс-защитник предлагал ему заплатить свидетелям, чтобы те подтвердили наличие другого человека в автомобиле актера во время ДТП.