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01 мая, 06:20

Происшествия

Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ночью силами ПВО сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе. Спасибо нашим защитникам!", – написал он.

Ранее, в ночь на 1 мая, силами ПВО и средствами РЭБ два беспилотника были сбиты в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что обошлось без пострадавших, однако в результате падения обломков были выбиты стекла в строящемся доме в пригороде Воронежа.

До этого, в ночь на 30 апреля, ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны.

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