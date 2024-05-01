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01 мая, 04:10

Происшествия

Два БПЛА сбиты в Воронежской области

Силами ПВО и средствами РЭБ два беспилотника были сбиты в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, один из беспилотников был сбит в Воронежской области, а второй – в пригороде Воронежа.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме", – сообщил Гусев.

Он отметил, что опасность атаки беспилотников, ранее объявленная в регионе, все еще сохраняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны.

До этого средства ПВО РФ перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края и Крыма 68 украинских БПЛА.

Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ

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