01 мая, 04:10Происшествия
Два БПЛА сбиты в Воронежской области
Силами ПВО и средствами РЭБ два беспилотника были сбиты в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, один из беспилотников был сбит в Воронежской области, а второй – в пригороде Воронежа.
"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме", – сообщил Гусев.
Он отметил, что опасность атаки беспилотников, ранее объявленная в регионе, все еще сохраняется.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку атаки Крыма ракетами ATACMS. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова, над Джанкоем и Севастополем сработала система противовоздушной обороны.
До этого средства ПВО РФ перехватили и уничтожили над территорией Краснодарского края и Крыма 68 украинских БПЛА.
Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ