Более 1,4 тыс заявок поступили на стажировку в Комплекс социального развития Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 1,4 тысячи выпускников столичных вузов и колледжей подали заявки на оплачиваемые стажировки в учреждениях Комплекса социального развития Москвы. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Прием заявок завершился 10 сентября. Ракова напомнила, что всего было 11 направлений. Самыми популярными, по словам Раковой, были работа в PR-службах, в учреждениях образовательной сферы, в центрах занятости и офисах "Мои документы".
"Отборочный этап стажировок "Москва – добрый город" показал, насколько молодым специалистам интересна работа в социальной сфере", – отметила Ракова.
Заммэра подчеркнула, что после окончания учебы сталкиваются с проблемой трудоустройства. Она отметила, что стажировка в московских учреждениях поможет им начать карьеру.
Среди подавших заявки порядка 73% имеют высшее образование, 27% – среднее профессиональное. Сообщается, что больше всех кандидатов среди представителей МГУ имени М. В. Ломоносова, МГПУ, РУДН и РАНХиГС. Почти 17% подавших заявки занимаются научной деятельностью, 31% – имеют опыт волонтерства.
С 10 по 20 сентября все кандидаты пройдут предварительное тестирование и собеседование. Эксперты отберут 500 лучших выпускников, которые будут стажироваться в выбранных учреждениях до конца декабря 2020 года.
Ранее стало известно, что в IT-классы в Москве было зачислено в два раза больше школьников в 2020 году. Ракова заявила, что информационные технологии становятся все более востребованным направлением среди учеников столичных школ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: