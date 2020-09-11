Более 1,4 тыс заявок поступили на стажировку в Комплекс социального развития Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,4 тысячи выпускников столичных вузов и колледжей подали заявки на оплачиваемые стажировки в учреждениях Комплекса социального развития Москвы. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Прием заявок завершился 10 сентября. Ракова напомнила, что всего было 11 направлений. Самыми популярными, по словам Раковой, были работа в PR-службах, в учреждениях образовательной сферы, в центрах занятости и офисах "Мои документы".

"Отборочный этап стажировок "Москва – добрый город" показал, насколько молодым специалистам интересна работа в социальной сфере", – отметила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что после окончания учебы сталкиваются с проблемой трудоустройства. Она отметила, что стажировка в московских учреждениях поможет им начать карьеру.

Среди подавших заявки порядка 73% имеют высшее образование, 27% – среднее профессиональное. Сообщается, что больше всех кандидатов среди представителей МГУ имени М. В. Ломоносова, МГПУ, РУДН и РАНХиГС. Почти 17% подавших заявки занимаются научной деятельностью, 31% – имеют опыт волонтерства.

С 10 по 20 сентября все кандидаты пройдут предварительное тестирование и собеседование. Эксперты отберут 500 лучших выпускников, которые будут стажироваться в выбранных учреждениях до конца декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что в IT-классы в Москве было зачислено в два раза больше школьников в 2020 году. Ракова заявила, что информационные технологии становятся все более востребованным направлением среди учеников столичных школ.