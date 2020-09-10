IT-направление стало в два раза популярнее у московских школьников

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2020 году в IT-классы в столице было зачислено в два раза больше школьников, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, информационные технологии становятся все более популярным направлением среди учащихся школ.
"В 2020 году количество желающих поступить на новое направление предпрофессионального образования побило все рекорды – более 6,5 тысячи девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании. В этом году в 10 классы проекта зачислено более 1,9 тысячи московских школьников – это в два раза больше, чем в прошлом году. Общее же количество учащихся в IT-классах стало втрое больше – на сегодняшний день в них обучаются почти 3 тысячи ребят", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".
Вице-мэр рассказала, что число школ, участвующий в проекте, также увеличилось вдвое и составило 67 образовательных учреждений.
Проект "IT-класс в московской школе" был запущен в прошлом году в 35 столичных школах. Его партнерами выступают ведущие российские вузы и профильные компании. Классы для учеников оснащены всем необходимым оборудованием лабораторно-исследовательского комплекса "IT-полигон".
Ранее Сергей Собянин отметил, что абитуриенты московских колледжей все чаще стали выбирать профессии, связанные с программированием и графическим дизайном.
Мэр высоко оценил качество среднего образования в столице и добавил, что уже в 15-16 лет ребята могут сосредоточиться на получении профессии, причем востребованной на рынке труда.
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