Попова назвала условие сохранения очного формата обучения в вузах

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в вузах сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут соблюдать профилактические требования.

По ее словам, важно следовать уже имеющимся рекомендациям ведомства по борьбе с COVID-19: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а (можно будет) сохранить очные занятия", – указала она в интервью "Российской газете".

Глава министерства образования и науки РФ Валерий Фальков ранее рекомендовал университетским педагогам старше 65 лет преподавать дистанционно.

Глава Минобрнауки также отметил, что к дистанционному формату обучению в вузах переходят на основе эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Сергей Собянин с 19 октября перевел на дистанционное обучение школьников 6-11-х классов. Ученики 1-5-х классов будут обязаны посещать образовательные учреждения.