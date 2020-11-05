Проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта запустили в Москве

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Фото: depositphotos/ktsdesign
Столичная платформа о цифровых решениях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ), теперь вся актуальная информация об этой технологии доступна на одной площадке. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, проект запустили как часть информационной инфраструктуры города для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов.
"В том числе благодаря им наш город относят к мировым лидерам по внедрению современных решений. За продвинутыми технологиями – будущее мегаполисов. Чтобы и дальше повышать качество жизни, нужно стимулировать их развитие. Именно для этого в столице введен специальный правовой режим в области искусственного интеллекта", – заявила она.
Заммэра рассказала, что на ICT.Moscow можно найти новейшие российские и международные практики применения искусственного интеллекта – их опубликовано порядка 700.
Чтобы пользователям было удобнее, их распределили по функциональным сферам: "Наука", "Ритейл и e-commerce", "Промышленность и энергетика", "Культура и искусство", "Образование", "Спорт", "Социальная сфера", "Логистика и транспорт", "Клиентское обслуживание" и другие.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва активно развивается в сфере инновационных технологий. По словам мэра, сегодня в столичных технопарках работают уже около 60 тысяч человек.
Он подчеркнул, что даже в период распространения коронавирусной инфекции научное сообщество продолжало разработки. Мэр пояснил, что во время пандемии в единый радиологический информационный сервис направлялись КТ-исследования.
Он обратил внимание и на развитие Московского инновационного кластера. По словам Собянина, это масштабная площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между предприятиями, занимающимися разными видами деятельности.
За год на цифровой платформе i.moscow зарегистрировались 11,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей столицы. Партнерами кластера стали компании из 73 российских регионов. Участникам кластера доступно свыше 200 видов поддержки.
"Москва сегодня": в поликлиниках столицы начали внедрять искусственный интеллект
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