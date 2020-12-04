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Технологии

15:04

Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит человека

власть технологии

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выразил уверенность в том, что искусственный интеллект не сможет заменить человека. Об этом сообщает ТАСС.

"Искусственный интеллект никогда не заменит человека. Да, искусственный интеллект, машины будут контролировать человека в значительной степени, также, как и многие другие современные технические средства, но человек должен в конечном итоге контролировать эти машины", – заявил президент РФ на онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

По словам главы государства, машины могут быть верными помощниками для людей, тем самым открывая "новые горизонты" для реализации определенных задач человечества.

Ранее на той же конференции Владимир Путин назвал искусственный интеллект основой для рывка в развитии общества. Он подчеркнул, что информационные технологии неизбежно будут пронизывать все сферы человеческой жизни.

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