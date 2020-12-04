Путин назвал "бурей в стакане" заявления об ограничениях, применяемых Россией в Сети

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Владимир Путин назвал "бурей в стакане" заявления о введенных в России ограничениях на распространение определенных данных в Сети. По словам главы государства, ряд ограничительных мер выверен, сообщает ТАСС.

"Сколько у нас было шума и буря в стакане по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете. Ничего не случилось", – сообщил президент РФ во время пленарного заседания международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey. Как отметил российский лидер, "ничего страшного не произошло".

Президент РФ добавил, что принятые ограничения затрагивают следующие темы: невозможность пропаганды суицида, детскую порнографию и терроризм.

Ранее Роскомнадзор возбудил дело против Google за выдачу в поиске запрещенной информации. "Речь идет о сайтах с порнографическим, экстремистским и суицидальным контентом", – уточнили в ведомстве.