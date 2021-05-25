Московские одиннадцатиклассники начали сдавать государственные выпускные экзамены

09:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, начали сдавать государственные выпускные экзамены. 25 мая они сдадут экзамен по русскому языку, а 28 мая – по математике, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Экзамен по русскому языку продлится 2,5 часа, по математике – 2 часа. Основной период выпускных экзаменов пройдет с 25 мая по 16 июня. Результаты экзаменов станут доступны на портале mos.ru не позднее 8 июня. Также их можно будет получить в своей школе.
В Москве для проведения государственного выпускного экзамена организовали 38 пунктов на базе школ в каждом районе города. Для учащихся, находящихся на лечении, экзамены проведут в больницах и на дому.
Участники, пропустившие основные сроки сдачи экзаменов или не завершившие написание работы по уважительной причине, подтвержденной документально, а также получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов, смогут сдать или пересдать экзамен в резервные дни: 8 июня – русский язык, 16 июня – математику.
Также предусмотрены два дополнительных периода проведения экзаменов: первый – с 13 по 17 июля, второй – с 3 по 15 сентября.
В Рособрнадзоре ранее объявили об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ. По данным ведомства, на случай, если кто-то из участников заболеет, можно будет воспользоваться резервными днями. Основная волна ЕГЭ начнется 31 мая и продлится до 25 июня.
В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщали, что в ЕГЭ примут участие 67 926 выпускников школ 2021 года, 16 765 выпускников прошлых лет, которые обучались по программе среднего профессионального образования либо в иностранных образовательных организациях, 2 331 человек, завершивший освоение образовательной программы по учебному предмету (учащиеся 10-х классов).
Также сообщалось, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.
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