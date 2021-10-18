Путин поручил рассмотреть увеличение кешбэка туристам за поездки в ДФО

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Кремля.
Также президент поручил рассмотреть вопросы снижения ставки НДС для организаций туристической отрасли и предоставления федеральных субсидий российским банкам. Субсидии направлены на возмещение доходов, недополученных в связи с предоставлением инвесторам, реализующим на Дальнем Востоке проекты по строительству гостиниц от 120 номеров.
Доложить по исполнению поручения кабмин должен до 1 ноября.
Ранее Путин поручил до 1 ноября рассмотреть распространение "Дальневосточной ипотеки" на медиков и преподавателей, проработавших в ДФО не меньше 5 лет. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
На сегодняшний день такой кредит могут получить молодые семьи, где супруги не старше 35 лет, одинокие родители, которые воспитывают детей, не достигших 19 лет, а также участники программы "Дальневосточный гектар".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: