Путин поручил рассмотреть увеличение кешбэка туристам за поездки в ДФО

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Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Кремля.

Также президент поручил рассмотреть вопросы снижения ставки НДС для организаций туристической отрасли и предоставления федеральных субсидий российским банкам. Субсидии направлены на возмещение доходов, недополученных в связи с предоставлением инвесторам, реализующим на Дальнем Востоке проекты по строительству гостиниц от 120 номеров.

Доложить по исполнению поручения кабмин должен до 1 ноября.

Ранее Путин поручил до 1 ноября рассмотреть распространение "Дальневосточной ипотеки" на медиков и преподавателей, проработавших в ДФО не меньше 5 лет. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

На сегодняшний день такой кредит могут получить молодые семьи, где супруги не старше 35 лет, одинокие родители, которые воспитывают детей, не достигших 19 лет, а также участники программы "Дальневосточный гектар".