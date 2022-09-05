В Госдуме считают, что упадок спроса на специалистов IT-отрасли в РФ является временным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Госдуме назвали ситуацию с падением популярности работников IT-отрасли в РФ временным явлением. Об этом сообщил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что тенденция связана в первую очередь с санкционным давлением, благодаря которому фирмы покинули РФ.

"Количество компаний, которые ушли с российского рынка, достаточно велико. Неопределенный объем этих специалистов – от программистов высокого уровня до специалистов просто технической поддержки – это количество высвободилось на рынок. Это очень временный характер. Все лето огромное количество компаний российских занимались поиском и проведением различного рода собеседований со специалистами IT-сферы", – отметил Свинцов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Он сообщил, что многие работники в летний период решили отдохнуть: провести время с семьей или отправиться на море. По его словам, именно из-за лета произошел выброс специалистов на рынок. Свинцов уверен, что в скором времени обстановка в данной области будет меняться. Он рассказал, что специалисты, осуществляющие свою деятельность в западных компаниях, перейдут на работу в российские фирмы.

"Радикального или критического формата безработицы в IT-сфере нет и не предвидится, потому что с осени начнется борьба за головы программистов, особенно высокого качества", – заключил Свинцов.

Ранее сообщалось, что количество вакантных мест в IT-области снизилось на 25% с начала текущего года. При этом число резюме увеличилось на 55%. Исследования показали, что в январе 2022 года количество вакансий составило 114,6 тысячи, но в августе уменьшилось до 85,2 тысячи.