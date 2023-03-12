В испанском Бильбао более 2000 человек приняли участие в акции поддержки России

Фото: AP/TASS/Alvaro Barrientos

В рамках шествия в поддержку России более двух тысяч человек вышли на улицы испанского города Бильбао. Об этом со ссылкой на представителя баскской платформы "Нет НАТО" сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства считает, что РФ стремится к миру еще с 2014 года, в то время как Запад не оставляет ей другого выхода.

"По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой", – заявил он.

Сообщается, что под конец своего шествия участники акции вывесили флаги России, ДНР и ЛНР на здании мэрии. Они выступили против военной поддержки Украины и стратегии НАТО. По мнению протестующих, ресурсы, направленные на увеличение военных бюджетов стран, можно потратить на поддержку населения и социальные нужды.

"Мы обращаем особое внимание на то, что экономическая ситуация в Европе становится все хуже и хуже", – заявил один из организаторов протеста.

По его словам, в ухудшении экономической ситуации виноват Североатлантический альянс. Он утверждает, что НАТО играет с Евросоюзом, как с марионеткой, и политика ЕС должна кардинальным образом поменяться.

Ранее сообщалось, что австрийцы вышли на митинг против антироссийских санкций. Сотни человек вышли на митинг с требованием сохранить нейтралитет страны и усилить борьбу с нелегальной миграцией.

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