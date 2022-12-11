Австрийцы вышли на митинг против антироссийских санкций

Австрийцы протестуют против антироссийских санкций. Сотни человек вышли на митинг с требованием сохранить нейтралитет страны и усилить борьбу с нелегальной миграцией.

В США продаются художества сына американского президента Джо Байдена. Выставка проходит в галерее Georges Berges в Нью-Йорке. Самая дорогая картина стоит почти четверть миллиона долларов.

В Перу новый состав правительства утверждали под митинги тысяч сторонников отстраненного президента. К зданию конгресса в Лиме съехались жители отдаленных сельскохозяйственных районов, где Педро Кастильо пользовался максимальной поддержкой.