Протестующие потребовали снять украинский флаг в центре Праги

Фото: AP Photo/Petr David Josek

Протестующие в Праге потребовали снять украинский флаг со здания Национального музея. Об этом пишет Idnes.

"Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея. Полиция задержала 15 человек, в результате столкновения один из правоохранителей был ранен", – отмечается в статье.

Граждане призывали установить чешский флаг. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были оцепить здание, чтобы участники протестной акции не ворвались внутрь.

Ранее стало известно, что тысячи людей приняли участие в акции протеста в Праге. Граждане выступили против роста цен и нищеты.

Люди собрались на Вацлавской площади. Участники митинга призвали обуздать инфляцию. У некоторых были транспаранты с призывами к миру на Украине.



Тысячи людей приняли участие в акции протеста в Праге

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