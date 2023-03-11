11 марта, 23:59В мире
Протестующие потребовали снять украинский флаг в центре Праги
Фото: AP Photo/Petr David Josek
Протестующие в Праге потребовали снять украинский флаг со здания Национального музея. Об этом пишет Idnes.
"Протестующие требовали, чтобы украинский флаг был снят со здания музея. Полиция задержала 15 человек, в результате столкновения один из правоохранителей был ранен", – отмечается в статье.
Граждане призывали установить чешский флаг. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были оцепить здание, чтобы участники протестной акции не ворвались внутрь.
Ранее стало известно, что тысячи людей приняли участие в акции протеста в Праге. Граждане выступили против роста цен и нищеты.
Люди собрались на Вацлавской площади. Участники митинга призвали обуздать инфляцию. У некоторых были транспаранты с призывами к миру на Украине.
Тысячи людей приняли участие в акции протеста в Праге
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