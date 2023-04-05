Киев пытается воздействовать на российские спутники связи – МИД РФ

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Украинская сторона с помощью специалистов ряда иностранных государств пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом", – говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что у Москвы имеются все необходимые возможности, чтобы дать адекватный ответ на эти действия.

В марте гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин на форуме цифровой трансформации "Современный ИТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету" рассказал, что РФ за последний период зарегистрировала попытки подавления или подмены сигнала российских телекоммуникационных спутников, осуществляемые с сопредельной территории.

Вместе с этим он отметил, что сейчас в России разрабатывают программно-аппаратный комплекс. Он может помочь определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи.

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