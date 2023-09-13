Маск передал Пентагону контроль над частью систем Starlink

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Американский предприниматель Илон Маск принял решение передать Пентагону часть систем спутниковой связи Starlink, которые применяет Украина. Об этом сообщил писатель, журналист и автор биографии бизнесмена Уолтер Айзексон.

Он отметил, что Маск до этого заявлял, что не хочет принимать никакого участия в украинском конфликте.

"Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабляться, смотреть Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то такое, что может вызвать ядерную войну", – процитировал предпринимателя Айзексон в интервью The Washington Post.

Журналист выразил мнение, что принятое Маском решение было верным, так как он продал или передал полный контроль над определенной частью оборудования.

"Так что он больше не контролирует геозонирование, больше не контролирует условия применения. И он даже создал нечто под названием Starshield – это военная версия спутника Starlink. Думаю, что таким образом он сказал, что ему нужно отстраниться, что даже он посчитал, что не должен иметь так много власти", – добавил Айзексон.

Писатель также задался вопросом, почему военные Соединенных Штатов не смогли сами создать систему спутниковой связи, которая была бы похожа на Starlink.

"Но теперь они приобретают эти спутники Starlink. И я думаю, это отчасти урегулирует данную ситуацию", – добавил биограф.

Айзексон отметил, что решения по поводу возможностей применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) системы связи должно принимать правительство США.

Ранее Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Информация об этом приводится в биографии бизнесмена. Позже предприниматель опроверг это, заявив, что система не была активирована, но ее просили включить.

Также Маск сообщал об ограничении использования Starlink для Киева, он говорил, что таким образом хотел помочь людям.

Позже бизнесмен отмечал, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона.



Илон Маск отказал Киеву в активации спутниковой связи Starlink у Крыма – СМИ