Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям избегать общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для жителей старше 60 лет. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

В частности, пожилым людям порекомендовали реже посещать общественные места. Если это необходимо, то надо пользоваться масками и перчатками, отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также посоветовали обратиться к близким людям или в социальные службы для оплаты коммунальных услуг или приобретения продуктов. Кроме того, пожилым людям порекомендовали чаще мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы.

Кроме того, лицам старше 60 лет, по словам представителей ведомства, необходимо запастись одноразовыми бумажными платочками. Их нужно использовать при кашле и чихании, после чего они должны быть сразу выброшены. В ведомстве также напомнили о важности дезинфекции личных вещей, которые были использованы в общественных местах, – для этого можно применять влажные салфетки.

Пожилым людям также порекомендовали ограничить контакты с близкими, которые вернулись из-за границы и имеют признаки простуды. В случае появления подобных симптомов они должны вызвать врача на дом, сообщили в ведомстве.

Лиц старше 60 лет также предостерегли от походов в поликлинику в случае появления признаков простуды. При их наличии Роспотребнадзор порекомендовал сообщить об этом врачу, чтобы он назначил анализ на коронавирус.

Ранее Сергей Собянин ввел меры для ограничения роста числа заболевших коронавирусом. Так, с 28 сентября лицам старше 65 лет не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Также глава города подчеркнул важность ограничения их контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.