Жителей Подмосковья старше 65 лет попросили оставаться дома из-за роста случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евегний Самарин

Жителям Подмосковья старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности оставаться дома из-за ситуации с распространением коронавируса. Такое постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Жители региона могут выходить, если нуждаются в медицинской помощи и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также пожилые люди могут выходить за покупками и на прогулку с домашними животными. Также разрешается выносить мусор, гулять и заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе.

Ранее Сергей Собянин обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. Он отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия.

В связи с этим москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

В связи с этим власти Москвы возобновляют работу система социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.