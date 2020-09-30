Пожилым москвичам начали доставлять дрова на дачи по льготным ценам

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Городские службы Москвы снова начали доставлять дрова на дачные участки горожан, которым рекомендован домашний режим, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Прием заявок возобновили 27 сентября. Бирюков отметил, что речь идет о пожилых людях и людях с хроническими заболеваниями. Заммэра подчеркнул, что городские службы уже приступили к выполнению заявок.

Он сообщил, что для доставки дров было задействовано необходимое количество техники. В данную работу вовлечены самосвалы, манипуляторы и погрузчики. Отмечается, что доставка дров осуществляется по льготным ценам.

В случае необходимости их получения москвичам следует обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

В столичном Депздраве сообщили, что в Москве создан трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. В него входят более 68 миллионов предметов, среди которых – маски, перчатки, защитные костюмы.

За последние сутки в Москве обнаружили 2 300 новых случаев коронавируса. Кроме того, сообщалось о росте числа госпитализаций. Так, за минувшие 24 часа в больницы поступили 969 человек.