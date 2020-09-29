В Москве темп прироста новых случаев коронавируса за 2 недели составляет 0,45%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице за сутки подтвердили 2 300 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Число госпитализаций также растет – за сутки в больницы поступили 969 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,45%. По данным Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

37,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% – от 46 до 65 лет, 14,9% – от 66 до 79 лет, 5,6% – старше 80 лет, 14,1% – дети.

В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев COVID-19, но в то же время сегодня в городе цифры в три раза ниже, чем были на пике пандемии. В Лондоне сентябрьские показатели вернулись на уровень апрельских, а в Каталонии в сентябре зарегистрировали самое высокое суточное число случаев коронавируса за все время пандемии.

За последние сутки в России зафиксировали 8 232 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 2 274 не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России зарегистрировано 1 167 805 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Ненецком АО, на Чукотке, в Чечне, в Московской, Псковской, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 160. За весь период пандемии в России скончались 20 545 человек. Побороли болезнь за сутки 6 479 человек, всего выздоровели 952 399 человек.

По распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.