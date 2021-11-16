Дед Мороз привился от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Дед Мороз первый привился, и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге", – цитирует главу региона РБК.
В Великом Устюге зажжется первая новогодняя елка. Там же дадут старт праздничным новогодним мероприятиям, после чего начнется тур волшебника по стране. Кувшинников предупредил, что эти мероприятия можно будет посетить по QR-кодам, ПЦР-тестам или справкам о перенесенном заболевании.
С 12 ноября из Москвы и Санкт-Петербурга запустили туристические поезда выходного дня в Великий Устюг. В составе поезда – спальные вагоны СВ, купе и плацкарт, а также вагон-ресторан. Цена билетов – от 3 262 рублей. Купить их можно на сайте перевозчика, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в кассах.
За двое суток туристы смогут посетить вотчину Деда Мороза, фабрику деревянных игрушек, посмотреть памятники северорусского зодчества, Дворянское собрание в Костроме, Кремль, заложенный Иваном Грозным в Вологде, и другие достопримечательности.
Также стало известно, что в России началась предновогодняя акция "Елка желаний". Исполнить мечты детей смогут все желающие.
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