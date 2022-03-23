Южная Корея планирует возобновить безвизовый режим с Россией

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В Южной Корее объявили о планах возобновить безвизовый режим с Россией при условии предварительной регистрации туристов в системе электронной авторизации Korea Еlectronic Тraver Аuthorization (K-ETA). Об этом сообщает RT.

"Поскольку временная приостановка безвизового въезда граждан из 46 стран и регионов будет отменена, эти граждане имеют право на краткосрочный безвизовый въезд с 1 апреля 2022 года", – сообщили в K-ETA.

Уточняется, что путешественники смогут подать заявку на регистрацию в K-ETA с 30 марта.

Ранее египетские власти отменили штрафы за просроченные визы для российских туристов, не успевших вовремя выехать из страны из-за отмены рейсов. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в ведомство поступало много жалоб от россиян из-за просроченных виз, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.

