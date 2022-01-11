Титов раскритиковал предложение о повышении стоимости проезда по платным дорогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов раскритиковал предложение о повышении тарифа на проезд по платным дорогам на 30%. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с одной стороны, мотивы у этого предложения есть. Титов подчеркнул, что в 2020–2021 годах упал курс рубля и резко подорожали стройматериалы, вследствие чего снизилась окупаемость платных дорог.

"Горизонт отдачи увеличился минимум на несколько лет. Конечно, в таких условиях, чтобы покрывать взятые на строительство дорог кредиты, инвесторы заинтересованы в росте платы", – отметил Титов.

Уполномоченный предложил провести аудит бюджетов на строительство дорог и найти неэффективные затраты, за счет которых можно снизить стоимость строительства.

"Нет, Минтранс предлагает самое простое решение – залезть в карман всем нам. Но давайте-ка вспомним, что на дворе инфляция, ради подавления которой ЦБ делает кредиты все более неподъемными. А тут госорган предлагает чисто проинфляционную меру – сделать логистику товаров более затратной. Ничего не смущает?" – задался вопросом Титов.

Ранее министерство транспорта РФ предложило увеличить стоимость проезда по платным трассам. Ведомство предложило увеличить стоимость проезда для легковых автомобилей по платным отремонтированным федеральным дорогам до 5 рублей за километр, а по мостам и путепроводам – до 29 рублей за километр.

