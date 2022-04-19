В Госдуме предложили ввести принцип отложенной оплаты парковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с предложением ввести принцип отложенной оплаты парковки до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что бывают случаи, когда добросовестный водитель становится правонарушителем и получает штраф из-за того, что не успел вовремя оплатить парковку по каким-то обстоятельствам.
Милонов уточнил, в Москве и Санкт-Петербурге штраф за неоплаченную вовремя парковку больно бьет по карману рядового гражданина.
"В данной связи прошу вас оценить идею об изменении сроков оплаты парковки личных автомобилей в зонах платной парковки в крупных городах нашей страны: целесообразной мерой является внедрение принципа отложенной оплаты до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги", – говорится в обращении.
По действующим правилам, автовладелец должен оплатить парковку в течение пяти минут.
Ранее сообщалось, что в Москве в майские праздники парковки будут бесплатными. Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в праздничные дни на дорогах меньше машин, поэтому парковки работают бесплатно.
Так, припарковаться без оплаты на улицах столицы можно будет с 1 по 3, а также 9 и 10 мая. В Дептрансе добавили, что 8 мая припарковать автомобиль можно будет по тарифам воскресенья: бесплатно будет везде, кроме улиц с повышенными тарифами.
Парковки в Москве будут бесплатными в майские праздники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: