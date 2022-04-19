В Госдуме предложили ввести принцип отложенной оплаты парковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с предложением ввести принцип отложенной оплаты парковки до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что бывают случаи, когда добросовестный водитель становится правонарушителем и получает штраф из-за того, что не успел вовремя оплатить парковку по каким-то обстоятельствам.

Милонов уточнил, в Москве и Санкт-Петербурге штраф за неоплаченную вовремя парковку больно бьет по карману рядового гражданина.

"В данной связи прошу вас оценить идею об изменении сроков оплаты парковки личных автомобилей в зонах платной парковки в крупных городах нашей страны: целесообразной мерой является внедрение принципа отложенной оплаты до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги", – говорится в обращении.

По действующим правилам, автовладелец должен оплатить парковку в течение пяти минут.

Ранее сообщалось, что в Москве в майские праздники парковки будут бесплатными. Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в праздничные дни на дорогах меньше машин, поэтому парковки работают бесплатно.

Так, припарковаться без оплаты на улицах столицы можно будет с 1 по 3, а также 9 и 10 мая. В Дептрансе добавили, что 8 мая припарковать автомобиль можно будет по тарифам воскресенья: бесплатно будет везде, кроме улиц с повышенными тарифами.