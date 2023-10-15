Стало известно, какие книги читают москвичи в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен вместе с приложением "Нэб Свет" Российской государственной библиотеки перезапустили проект "Книги в метро" в мае этого года. Чаще всего москвичи читали в сервисе "Антоновские яблоки" Ивана Бунина, "Таинственный остров" Жюля Верна, "Преступление и наказание" Федора Достоевского. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в топ попали "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира. Сервисом за шесть месяцев воспользовались более 20 тысяч раз, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы мы продолжаем развивать цифровые услуги, чтобы поездки в столичном транспорте становились еще комфортнее", – подчеркнул он.

На сайте напомнили, что пассажиры могут получить бесплатный доступ к более чем трем тысячам произведений. Для этого необходимо отсканировать QR-код на станции "Рассказовка", на одной из стоек "Живое общение" или в сувенирном магазине метро.

Ранее сообщалось, что москвичи воспользовались оплатой проезда в городском транспорте по биометрии более 80 миллионов раз за последние два года. В будний день жители столицы совершали около 140 тысяч поездок по такому способу.

Помимо этого, в воскресенье, 15 октября, на станции "Воробьевы горы" прошла экскурсия с собаками-проводниками, которые помогают незрячим пассажирам в метро.

Жители столицы выбрали аромат Филевской линии метро