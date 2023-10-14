Московский метрополитен приглашает провести день с собаками-проводниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский метрополитен 15 октября приглашает провести день с собаками-проводниками. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с 11:00 до 14:00 в Московском метрополитене можно будет увидеть, как работают собаки-проводники, помогая ориентироваться незрячим и слабовидящим людям.



Сообщается, что мероприятие пройдет в рамках юбилея Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Гостей ждут рядом с эскалаторной галереей на Воробьевых горах.

В рамках мероприятия запланирован мастер-класс, где всех желающих научат правильно вести себя с хвостатыми помощниками. Гости также смогут увидеть показательное выступление. Посетить мероприятие может любой желающий.

"С 2014 года мы помогаем Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в тренировке животных для сопровождения слабовидящих пассажиров. За время существования проекта обучение под контролем сотрудников ЦОМП прошли 330 собак, еще 20 животных подготовят до конца года", – сообщил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что жители Москвы посредством голосования выбрали новый аромат Филевской линии метрополитена. Скоро в поездах, курсирующих по голубой ветке, будет запах зеленого чая.