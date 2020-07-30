Трамп не исключил переноса президентских выборов

17:18
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп допустил, что президентские выборы в стране в ноябре 2020 года было бы лучше отложить, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.
"При общем голосовании по почте (не голосование по открепительному удостоверению, что есть хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет огромное бесчестье для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать, как следует, спокойно и безопасно?" – написал он в микроблоге в Twitter.
Ранее американский лидер заявлял, что процесс голосования по почте себя не оправдал. По его мнению, это благодатная почва для мошенничества.
Сенаторы попросили администрацию Трампа проанализировать возможный риск того, что Китай использует приложение TikTok для вмешательства в предстоящие выборы. Они полагают, что Пекин с помощью сервиса хочет ввести в заблуждение американцев и добиться желаемых результатов.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы и просит американских политиков прекратить строить догадки и обвинять китайские компании. Дипломат напомнил, что в последнее время Вашингтон ищет предлоги для давления на них, применяя в том числе политические рычаги.
Одним из кандидатов в президенты зарегистрировался рэпер Канье Уэст. Он успел подать документы и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов. Предприниматель Илон Маск согласился поддержать музыканта в следующий раз – через четыре года. Он удалил свой пост с поддержкой, поменяв решение, поскольку Уэст сказал, что вакцины являются "отметинами дьявола".
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