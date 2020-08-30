Пелоси заявила об активном вмешательстве РФ в выборы США

06:51
Фото: TASS/EPA/TING SHEN
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что только РФ активно "вмешивается" в выборы президента США.
По ее словам, Москва предпринимает "комплекс мер по подрыву" выборов и "обеспечению того результата, который Кремль считает наилучшим для своих интересов".
Об этом говорится в совместном заявлении Пелоси с главой комитета по разведке палаты Адамом Шиффом, которое опубликовано на сайте спикера.
Заявление стало ответом на решение национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности из-за утечки данных.
Пелоси и Шифф назвали такое решение "предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать демократию".
По мнению демократов, администрация Дональда Трампа занимается "политизированными усилиями по сокрытию связанной с выборами информации".
"Если они не хотят, мы рассмотрим весь спектр инструментов, доступных палате (представителей), чтобы заставить их подчиниться", – отмечается в документе.
Ранее Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США. Выборы в США пройдут 3 ноября.
Трампа официально выдвинули на второй президентский срок
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: