Пелоси заявила об активном вмешательстве РФ в выборы США

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Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что только РФ активно "вмешивается" в выборы президента США.

По ее словам, Москва предпринимает "комплекс мер по подрыву" выборов и "обеспечению того результата, который Кремль считает наилучшим для своих интересов".

Об этом говорится в совместном заявлении Пелоси с главой комитета по разведке палаты Адамом Шиффом, которое опубликовано на сайте спикера.

Заявление стало ответом на решение национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности из-за утечки данных.

Пелоси и Шифф назвали такое решение "предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать демократию".

По мнению демократов, администрация Дональда Трампа занимается "политизированными усилиями по сокрытию связанной с выборами информации".

"Если они не хотят, мы рассмотрим весь спектр инструментов, доступных палате (представителей), чтобы заставить их подчиниться", – отмечается в документе.

Ранее Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США. Выборы в США пройдут 3 ноября.