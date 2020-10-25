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Политика

08:17

Трамп оценил юмор звезды фильма "Борат"

за рубежом политика культура кино

Фото: TASS/ZUMA/Armando Gallo

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает смешным британского комика Сашу Барона Коэна.

"Я всегда был единственным, кто говорил: "Ни за что. Этот парень шарлатан", – сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что несколько лет назад Коэн пытался его "одурачить", однако он был единственным из героев шоу, кто почувствовал обман и отказался от дальнейших съемок.

"Я не считаю его смешным. По-моему, он странная личность", – приводит слова президент Соединенных Штатов AP.

Коэн известен по роли казахстанского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме "Борат".

В недавно вышедшей второй части политической сатиры он пародирует республиканцев в преддверии выборов. В ленте также затронута тема коронавируса.

Полное название сиквела можно перевести как "Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно сократившегося народа Казахстана".

Надувной Борат проплыл по рекам Лондона, Нью-Йорка и Торонто

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