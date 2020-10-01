В сиквеле "Борат 2" Саша Барон Коэн затронет тему коронавируса

Фото: youtube.com/Film Fans
23 октября 2020 года состоится премьера сиквела "Борат 2" Саши Барона Коэна с ним же в главной роли. В Сети уже появился тизер-трейлер, сообщает "Газета. ру".
Полное название сиквела можно перевести как "Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно сократившегося народа Казахстана". Как и предыдущие картины, лента снята в жанре социально-политической сатиры. Главным героем является казахстанский журналист Борат Сагдиев, который изучает Америку.
Уточняется, что в сиквеле будет затронута тема коронавируса, также Саша Барон Коэн посмеется над Дональдом Трампом.
"Борат вернулся, чтобы спасти 2020 год", – написал после выхода тизера портал Rotten Tomatoes.
Видео: youtube.com/Film FansРанее стало известно, что самым популярным фильмом среди мужской аудитории стал "Терминатор" Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером. Фантастический боевик набрал 99 баллов. На втором месте (92 балла) расположился фильм "Рэмбо: Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. За ним следует "Бой с тенью" (49 баллов).
Также сообщалось, что фильм в жанре вестерн "За пригоршню долларов", режиссером которого является Серджио Леоне, станет сериалом. Права на картину, главную роль в которой исполнил Клинт Иствуд, приобрела продюсерская компания Mark Gordon Pictures.
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