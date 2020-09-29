В соцсетях раскритиковали Disney за темнокожую фею Динь-Динь

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Студию Disney раскритиковали в соцсетях за возможный выбор темнокожей актрисы Яры Шахиди на роль феи Динь-Динь в ремейке "Питера Пэна". Об этом сообщает "Газета.ру". Многие пользователи считают, что девушка получила роль не из-за таланта.

"Я любила Белль, Ариэль и Динь-Динь с детства. Белль в фильме была прекрасна, но моя мечта увидеть Ариэль и Динь-Динь на большом экране разрушена", "Это чересчур, это не инклюзивность, а насилие. Они думают, что они такие инклюзивные, но никогда афроамериканец не сыграет Тарзана", "Что дальше – "101 далматинец" с немецкими овчарками", – пишут в сети.

Ранее сообщалось, что в ремейке "Золушки" появится темнокожая гендерно-нейтральная фея. Американский актер Билли Портер, который исполнит эту роль, отметил, что его не пугает негативная реакция со стороны зрителей, которая может последовать. Он подчеркнул, что это классическая сказка для нового поколения, и предположил, что дети и молодежь готовы к такому.

Также студия Disney ищет темнокожих актрис для исполнения ролей сестер Ариэль – главной героини ремейка знаменитого мультфильма "Русалочка". Согласно сюжету мультфильма, Ариэль имела шесть сестер. Сообщается, что некоторых из них могут сыграть Зендая, Кеке Палмер. Предполагается, что роль матери главной героини досталась Гугу Эмбата-Ро.