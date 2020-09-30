Фильм "За пригоршню долларов" станет сериалом

Фото: кадр из фильма "За пригоршню долларов", режиссер – Серджио Леоне

Фильм в жанре вестерн "За пригоршню долларов", режиссером которого является Серджио Леоне, станет сериалом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Права на картину, главную роль в которой исполнил Клинт Иствуд, приобрела продюсерская компания Mark Gordon Pictures. Кроме того, она стала обладательницей прав и на самурайский фильм Акиры Куросавы "Телохранитель" (1961). Лента является основой для ремейка "За пригоршню долларов".

Отмечается, что Брайан Когман, являющийся одним из сценаристов "Игры престолов", может заняться сценарием нового сериала. Его действие будет разворачиваться в наши дни.

Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что съемки фильма "Аватар 2" завершены. Его планируют выпустить в середине декабря 2022 года. Он отметил, что сейчас съемочная группа находится в Новой Зеландии. По его словам, там сейчас проходят съемки третьей части "Аватара". Кэмерон уточнил, что эта часть готова на 95%.