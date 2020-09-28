Кэмерон объявил о завершении съемок второй части "Аватара"

Фото: кадр из фильма “Аватар”, режиссер Джеймс Кэмерон

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что съемки фильма "Аватар 2" завершены. Его планируют выпустить в середине декабря 2022 года, передает "Газета.ру".

"COVID-19 ударил по нам так же, как и по всем остальным. Мы потеряли около четырех с половиной месяцев, и в итоге отложили премьеру еще на год – до декабря 2022 года", – рассказал Кэмерон.

Он отметил, что сейчас съемочная группа находится в Новой Зеландии. По его словам, там сейчас проходят съемки третьей части "Аватара". Кэмерон уточнил, что эта часть готова на 95%.

Ранее кинопродюсер Джон Ландау показал фотографии рабочего процесса над сиквелами фильма "Аватар". Он опубликовал фотографии, на которых актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съемках.

Первая часть "Аватара" вышла в 2009 году. Действие фильма разворачивалось в 2154 году. Кассовые сборы превысили отметку два миллиарда долларов.